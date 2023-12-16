Один человек пострадал при пожаре на нефтебазе в Донецке после обстрела ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Один человек пострадал в результате пожара на заправочной станции в Буденновском районе Донецка, который произошел в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ранения получил мужчина 1960 года рождения.

По дополнительной информации, во время ночного обстрела в Буденновском районе по ул. Буденного ранен мужчина 1960 г. р., — написал Кулемзин.

Глава Донецка добавил, что минувшей ночью украинская армия семь раз атаковала территорию города. Обстрелам подверглись также Киевский и Куйбышевский районы.

В направлении Куйбышевского района ВСУ выпустили пять снарядов. В результате обстрела там пострадали один мирный житель — мужчина 1991 года рождения. Помимо этого, повреждения получили фасады и остекление одного из жилых домов.

Ранее о ракетном обстреле со стороны ВСУ сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили по меньшей мере 15 целей на территории Генического муниципального округа. Местных жителей предупреждали, что в месте обстрела на землю падают осколки и обломки.