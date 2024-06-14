Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского поселка Гладков: один человек пострадал при обстреле поселка Томаровка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек пострадал при обстреле украинскими силами поселка Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки. Сейчас его везут в областную клиническую больницу. Также повреждения получили 10 автомобилей.

Поселок Томаровка Яковлевского городского округа попал под обстрел ВСУ. В результате обстрела пострадал охранник коммерческого предприятия. <...> Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Утром 14 июня в Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. Ее слышали жители Белгорода и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа и города Шебекино. Людей призвали спуститься в укрытия.

13 июня журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, в результате погиб оператор телеканала Валерий Кожин. Второй журналист, военный корреспондент Алексей Ивлиев, выжил, но лишился руки. В настоящее время он находится в стабильном состоянии, угрозы для его жизни нет, его эвакуируют в Москву. По поводу случившегося российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов.