Один человек пострадал при обстреле села Ясные Зори под Белгородом Гладков: ВСУ обстреливают село Ясные Зори, один человек пострадал

Фото: gladkov_vv/vk.com

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Украинские военные обстреляли село Ясные Зори Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под огонь попал местный житель, он получил травму руки. Еще один снаряд попал в ангар на территории сельскохозяйственного предприятия. На месте работают оперативные службы.

Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с ранением руки. <...> Снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия, — написал Гладков.

6 марта под удары ВСУ попал белгородский город Новый Оскол, пострадал один человек. По словам главы региона, сработала система ПВО, было сбито три ракеты. На тот момент было известно как минимум об одном пострадавшем — мужчина получил осколочные ранения. Осколками ракет было повреждены несколько фасадов и линии электропередачи в ряде сел Новооскольского округа.

4 марта Гладков сообщал об обстрелах ВСУ по зданию школы в селе Бутырки Белгородской области. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал. В помещении только выбило стекла.