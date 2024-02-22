Один человек пострадал при лобовом ДТП под Екатеринбургом На Режевском тракте в Свердловской области произошло лобовое ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Режевском тракте в Свердловской области произошла лобовая авария, столкнулись Suzuki и ВАЗ-2112, сообщили в ГИБДД по региону изданию E1.RU. Один человек находится в тяжелом состоянии, уточняют очевидцы.

Suzuki при повороте налево не предоставил преимущество и допустил столкновение со встречным ВАЗ-2112. В настоящий момент медики осматривают обоих водителей. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, — подчеркнули автоинспекторы.

По информации очевидцев, одного водителя зажало в машине. У него серьезно повреждены ноги. На месте инцидента работают пожарные и бригада скорой помощи.

Ранее Peugeot Partner с находящимся внутри ребенком упал с моста на 19-м километре Московской кольцевой автодороги. ДТП произошло в районе автомобильного вокзала «Южные ворота». Отмечается, что ни водитель, ни 10-летний пассажир не пострадали в результате падения машины.