Один человек пострадал после атаки дрона ВСУ на российский поселок Гладков: один человек пострадал после атаки ВСУ на поселок Октябрьский

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Один мирный житель пострадал после удара дрона ВСУ по поселку Октябрьский в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчину доставили в больницу. Также в результате детонации повреждены микроавтобус и один легковой автомобиль.

По предварительной информации, пострадал один мирный житель — у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные осколочные ранения области живота, а также рук и ног, — рассказал глава региона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников. По четыре БПЛА сбито над территорией Брянской и Белгородской областей. Еще три летательных аппарата российскими силами ПВО поражено над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне вечером Гладков рассказал, что семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Еще двое были ранены в результате нападения украинских дронов на город Шебекино: женщина получила осколочные ранения кистей рук, у мужчины — осколочные ранения ног, грудной клетки и головы.