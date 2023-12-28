Один человек получил ранение при атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: в результате атаки ВСУ мирный житель получил ранения

Фото: t.me/vvgladkov

Один человек получил ранение при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинские силы ударили дроном-камикадзе по селу Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе.

В результате вражеской атаки в Грайворонском городском округе осколочные ранения получил мирный житель — взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице, — говорится в сообщении.

По данным властей, пострадавшего госпитализировали с множественными осколочными ранениями головы, живота и нижних конечностей. Также в результате взрыва поврежден частный жилой дом — выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждена хозпостройка, рассказал глава региона.

До этого Гладков сообщил о смерти рабочего, который получил ранение при атаке украинского дрона на мост в Грайворонском городском округе 23 декабря. Он скончался в ночь на 28 декабря в реанимации в результате кардиогенного шока. Сама атака была совершена в тот момент, когда бригада занималась ремонтом моста между поселками Совхозный и Горьковский. Сброшенное с дрона-камикадзе взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.