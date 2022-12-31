Один человек погиб в результате возгорания на Ростовской АЭС Один человек погиб и один пострадал при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС

Фото: Социальные сети

Один человек погиб в результате возгорания трансформатора на Ростовской АЭС. Еще один человек пострадал. В настоящее время пожар ликвидирован. Об этом сообщается на сайте «Росэнергоатома».

Огонь возник около 18:30 31 декабря в блочном трансформаторе энергоблока № 3. Он находился на плановом ремонте. В 18:42 пожар удалось ликвидировать.

На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменился и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее в Минэнерго Белоруссии заявили, что появившиеся в социальных сетях сообщения об облучении в апреле персонала на Белорусской АЭС не соответствуют действительности. Там подчеркнули, что системы автоматической безопасности обеспечивают безопасную работу персонала.

Telegram-канал «Еврорадио» (признан в Белоруссии экстремистским, заблокирован в республике и в РФ) перед этим сообщил, что в апреле 2022 года произошло облучение персонала Белорусской АЭС. Авторы канала утверждали, что инцидент якобы совпал с официальным объявлением о проведении планово-предупредительного ремонта на станции.