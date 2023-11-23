Женщина погибла при пожаре в Алтайском крае

Фото: t.me/mchs_altkray

Сотрудники МЧС России потушили пожар, возникший в населенном пункте Власиха Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. На месте происшествия было обнаружено тело женщины. В результате пожара обрушилась кровля здания, также выгорели стены. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Пожар возник в частном жилом доме в СНТ «Пригородное» села Власиха, уточнили в пресс-службе. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Сотрудникам МЧС РФ удалось эвакуировать из здания два газовых баллона, благодаря чему удалось избежать взрыва и дальнейшего распространения огня. К тушению возгорания привлекли 37 человек личного состава и шесть автоцистерн.

Как сообщалось ранее, на северо-западе Москвы загорелся авиационный завод имени Чернышева. По данным СМИ, возгорание возникло в цехе люминесцентного контроля деталей, площадь возгорания составила примерно 30 квадратных метров. В результате происшествия пострадал 52-летний мужчина, он получил ожоги второй и третьей степеней.

В Красноярском крае также потушили пожар, возникший в многоэтажном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пожарные эвакуировали 40 человек, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. К тушению возгорания привлекли 33 огнеборца.