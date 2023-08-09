Депутат расстрелял полицейского в караоке во Владикавказе SHOT: депутат Кобесов расстрелял полицейского в караоке во Владикавказе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что депутат Собрания представителей села Октябрьского во Владикавказе Ацамаз Кобесов расстрелял полицейского в караоке "Облака". По информации канала, конфликт произошел из-за администратора клуба, которая понравилась депутату, но не ответила взаимностью.

SHOT пишет, что, получив отказ, депутат начал кричать на девушку, и на помощь ей пришел сотрудник полиции, который также отдыхал в заведении. Канал сообщает, что вмешательство полицейского разозлило депутата еще больше, он достал травматический пистолет и расстрелял полицейского в упор. На месте происшествия нашли 12 гильз.

По данным SHOT, силовика госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями груди, поясницы, плеча и кисти. Канал пишет, что депутата задержали.

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