Один человек погиб при взрыве в Энергодаре Рогов сообщил об одном погибшем при взрыве в Энергодаре

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о громком взрыве в Энергодаре. По предварительным данным, погиб один человек. Рогов уточнил, что взрыв прогремел примерно 07:50. Наиболее громко он был слышен в пятом микрорайоне города.

Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек, — написал Рогов.

Он добавил, что взрывом выбило стекла в окрестных домах вплоть до девятого этажа. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовых структур.

Ранее сообщалось, что военная полиция России предотвратила теракт в Запорожской области. Взрывное устройство с дистанционным управлением было заложено у остановки общественного транспорта в оживленном районе. Силовики обезвредили его на месте.