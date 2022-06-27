Один человек погиб при взрыве снаряда в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Нагорном под Верхней Пышмой Свердловской области произошел взрыв, один человек погиб, сообщает портал E1.RU. По данным сообщества в соцсети «ВКонтакте», взрыв прогремел при распиле снаряда.

Староста поселка пишет, что работают саперы, просит не выпускать детей на детскую площадку, — сообщил местный житель.

Староста поселка Елена Котова подтвердила факт взрыва и гибели человека. По ее словам, на месте работают все профильные службы, ожидается приезд саперов. В полиции и Следственном комитете от комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что во рту 13-летнего школьника Вадима из Подмосковья взорвалась электронная сигарета, которую он нашел в почтовом ящике бабушки. Сам он заявил, что лишь открыл крышку, после чего девайс взорвался. Как при этом ему ранило губу и нос, выбило зубы, Вадим объяснить не может и утверждает, что в сигарете была заминирована кустарная взрывчатка. Другой причиной, по которой курительный девайс разорвался во рту мальчика, мог стать некачественный аккумулятор или замаскированная мина-ловушка.