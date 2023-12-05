Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жилом доме на Спартаковской улице в Казани взорвался газ, передает Telegram-канал Readovka. По данным канала, один человек погиб. По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

Readovka отмечает, что очевидцы услышали взрыв, затем из квартиры вылетели стекла и начался пожар. Мужчина, который находился внутри, погиб. На месте находятся экстренные службы. Как рассказали РЕН ТВ в МЧС, самостоятельно успели эвакуироваться семь человек, в том числе один ребенок.

1 декабря в жилом доме в городе Волжском Волгоградской области произошел пожар в одной из квартир. В результате возгорания пострадал один человек. В МЧС не подтвердили информацию о взрыве бытового газа, которая появилась ранее. До этого городская мэрия сообщила: по предварительным данным, в жилом доме взорвался бытовой газ, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар.

Ранее в городе Котельниково под Волгоградом взрыв бытового газа унес жизнь одного человека. Еще двое жильцов пострадали, в том числе ребенок. После взрыва газа огонь охватил две квартиры. Для ликвидации пожара были направлены 47 специалистов и 24 единицы техники.

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Ударной волной в одной из квартир выбило окна. Внутри помещения не было зафиксировано разрушений или возгораний. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры.