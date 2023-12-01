Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажном доме в Волжском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв бытового газа произошел в городе Волжский в Волгоградской области. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает издание «Волжский.ру» со ссылкой на администрацию города. ЧП произошло на улице Пионерской, 28. На месте происшествия работают пожарные расчеты и газовые службы. Информация о причинах и пострадавших уточняется.

В многоквартирном жилом доме № 28 горит квартира на пятом этаже. По предварительным данным, здесь в результате утечки взорвался газ, — говорится в сообщении.

Ранее два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома. В здании были выбиты стекла и двери, но конструкция дома не нарушена. Открытого возгорания удалось избежать.

Ранее один человек погиб, еще двое, включая одного ребенка, пострадали в результате взрыва бытового газа и возгорания в городе Котельниково Волгоградской области. Пожар охватил две квартиры. Его локализовали 47 специалистов и 24 единицы техники, из дома эвакуировали жильцов.

В октябре взрыв прогремел в жилом доме в Стамбуле, пострадали пять человек. Огонь охватил производственные помещения трехэтажного здания. На место происшествия сразу выехали пожарные и медицинские бригады. Инцидент произошел в районе Багджылар в европейской части города.