Один человек погиб при взрыве бензовоза в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Раменское взорвался бензовоз. По предварительным данным, один человек погиб и еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел днем 11 ноября. Бензовоз взорвался во время слива топлива и загорелся. С него пламя перекинулось на сервис грузовых автомобилей. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

Прокуратура Московской области подтвердила информацию о произошедшем. Там отметили, что сведения о пострадавших уточняются. Ведомство также поручило Раменской городской прокуратуре провести проверку с установлением всех обстоятельств инцидента и оценкой исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

В середине октября в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. В результате пострадали два человека. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров.

В августе в Ярославской области произошло ДТП с участием бензовоза, легкового автомобиля и кареты скорой помощи. В результате загорелись обе машины и два расположенных поблизости строения. Погибли трое медиков и водитель автоцистерны.