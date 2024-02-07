Один человек погиб при столкновении почти 30 машин в Подмосковье Волк: один человек погиб и трое пострадали при столкновении 29 машин в Ступино

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Массовая авария с участием 29 автомобилей произошла на трассе М-4 «Дон» в Ступино Московской области, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.

Только что на 86-м километре трассы М-4 «Дон» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, один человек погиб, трое пострадали. 29 автомобилей получили механические повреждения, — написала Волк.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, причиной массового ДТП могли стать плохие погодные условия. В настоящее время движение транспорта в сторону Москвы ограничено. Водителей предупредили, что объезд организован через Каширское шоссе.

Ранее массовое ДТП случилось на трассе в Адыгее. По дороге в станицу Ханскую произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека. Причины ДТП неизвестны.

До этого на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись девять автомобилей, среди которых было пять грузовых машин. Массовая авария парализовала движение транспорта в обоих направлениях. В результате ДТП пострадали два человека.