Один человек погиб при столкновении лодок под Самарой

Фото: Global Look Press

Один человек погиб в результате столкновения двух моторных лодок на реке в Самарской области, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следуправления на транспорте СКР. Еще два человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали.

Инцидент произошел днем 19 августа в районе турбазы «Маяк». В ведомстве уточнили, что погиб мужчина, а в числе пострадавших 12-летрний мальчик и 24-летняя девушка. Последние доставлены в больницу.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в МЧС России рассказали, что в июле в водоемах страны утонули свыше 900 человек. При этом спасти удалось около 300 человек.

По словам спасателей, самыми частыми причинами гибели людей на пляжах являются алкоголь и переоценка собственных возможностей. Дети часто тонут из-за надувных нарукавников и жилетов. Родители не сомневаются в надежности этих плавательных средств, поэтому спокойно отпускают ребенка в воду одного или не следят за ним.