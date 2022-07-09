Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Один человек стал жертвой столкновения катера с баржей на Волге в Нижегородской области, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении СК РФ. Как пишет РИА Новости, в результате инцидента погиб мужчина, который управлял катером, баржа после удара осталась цела.

Восьмого июля около 23:30 на реке Волга напротив села Макарьево произошло столкновение моторной лодки и баржи, двигавшейся по середине реки. Мужчина, управлявший катером, скончался, лодка затонула, баржа повреждений не получила, — говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее прогулочный катер «Камелот» потерпел крушение у берегов Крыма, один человек пропал без вести. Инцидент произошел неподалеку от Судака. На борту в момент затопления были 12 пассажиров и два члена экипажа. 13 человек удалось спасти, еще одного мужчину найти не удалось.