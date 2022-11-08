Человек погиб при столкновении автобусов в Алма-Ате

Фото: shutterstock

На территории Алма-Аты произошла авария с участием двух автобусов. В результате ДТП погиб один человек, еще 15 пострадали, передает РЕН ТВ со ссылкой на данные от местной полиции. В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

На перекрестке улицы Толе би и проспекта Абылай хана один автобус врезался в другой сбоку. По данным Sputnik Казахстан, светофор не работал, а погибшим оказался пешеход.

Пострадавших в аварии развозят по медицинским учреждениям города.

Накануне стало известно, что три человека погибли, еще 32 получили ранения в результате ДТП с автобусом в городе Болу на северо-западе Турции. Об этом сообщил в Twitter турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Он отметил, что состояние двоих раненых тяжелое. По словам министра, двое из пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. На лечении находятся 27 человек.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автомобиля, которым управляла актриса театра «Ленком» Анна Большова. Авария произошла в Калужской области поздно вечером 14 октября, в результате трагедии погибла 31-летняя женщина.