Один человек погиб при опрокидывании маршрутного такси в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленобласти маршрутное такси съехало в кювет и опрокинулось. В результате ДТП погиб один человек и еще шестеро пострадали, сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

Авария произошла утром 24 октября в районе Лодейного Поля. Такси следовало в Санкт-Петербург из города Подпорожье. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

На месте аварии работает следственная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве на Киевском шоссе опрокинулось маршрутное такси, водитель которого не справился с управлением. В ДТП погибла 35-летняя жительница Подмосковья. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести. В подмосковном поселке Томилино водитель такси протаранил несколько автомобилей при выезде на встречную полосу, после чего его машина перевернулась. В результате аварии никто не пострадал.