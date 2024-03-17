Один человек погиб при атаке беспилотника на НПЗ под Краснодаром Оперштаб: человек погиб при атаке БПЛА на Славянский НПЗ в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб при атаке украинского беспилотника на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Там отметили, причиной смерти стал сердечный приступ. Других пострадавших нет.

По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован. По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти — сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что несколько БПЛА попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Аппараты были нейтрализованы, однако на предприятии начался пожар. К тушению были привлечены 83 человека, 25 единиц техники. От МЧС России на месте работали 50 человек и 14 единиц техники.

До этого Baza сообщила, что беспилотники утром в субботу, 16 марта, атаковали сразу два предприятия Самарской области. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало. Как утверждает Baza, первый дрон ударил по территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, после чего там начался пожар, а несколько других беспилотников атаковали Новокуйбышевское НПЗ.