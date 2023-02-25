У альпиниста не выдержало сердце при восхождении на Эльбрус Один человек погиб после схода лавины на Эльбрусе

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

При восхождении на гору Эльбрус на высоте 4800 метров скончался турист, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Кабардино-Балкарии. По предварительной версии, мужчина умер в результате сердечного приступа. Он находился в компании из пяти человек. К ним были направлены спасатели. До этого МЧС сообщало о сходе лавины на Эльбрусе.

В 14:12 25.02.2023 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, высота 4800 метров (район скал Пастухова), скончался участник группы восхождения 1964 года рождения (предположительно, от сердечного приступа). Группа из 5 человек. Для эвакуации выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 3 человек и 1 единицы техники. Информация уточняется, — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в МЧС по Кабардино-Балкарии рассказали, что трое сноубордистов вызвали сход лавины на Эльбрусе вблизи ущелья Терскол после спуска по немаркированной трассе. По предварительным данным, никто из них не пострадал. К ним также были отправлены восемь спасателей и две единицы техники.

21 февраля в горах Сочи на месте схода лавины ввели локальный режим ЧС. Экстренные службы разбираются с последствиями лавины, сошедшей 20 февраля. В Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение.