Женщина погибла при крушении моста в Вязьме Один человек погиб и шестеро пострадали при крушении моста под Смоленском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Вязьме Смоленской области женщина погибла при крушении Панинского моста, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В момент крушения на дорожном полотне находились грузовик и легковой автомобиль.

В 16:32 по системе 112 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой). <...> Женщина из легкового автомобиля погибла, мужчина из грузового в тяжелом состоянии, — сообщили в МЧС.

ТАСС со ссылкой на Центральную вяземскую больницу сообщает о шести пострадавших. Состояние четверых оценивается как средней тяжести. Двое человек, включая ребенка, отправлены на амбулаторное лечение.

В декабре Красный мост в Орле обрушился всего через пять дней после «исторического» открытия. Его реконструкция обошлась бюджету почти в два миллиарда рублей. Об остановке транспортного движения по переправе 5 декабря сообщил мэр города Юрий Парахин. После экстренного совещания Парахин пояснил, что причиной обвала асфальта стала изношенность канала, внутри которого проходят коммуникации. Ни теплотрасса, ни какие-либо другие коммуникации не были повреждены, добавил он.