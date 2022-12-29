Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Приморье Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Приморье, в том числе двое детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Приморье. Об этом сообщает управление МВД России по региону. Уточняется, что среди пострадавших двое детей.

Инцидент произошел на 80-м километре автомобильной дороги Михайловка — Турий Рог. Лоб в лоб столкнулись иномарки Тoyota Land Cruiser и Toyota Crown Majesta. По предварительным данным, 34-летняя жительница Хабаровска на Тoyota Land Cruiser следовала в направлении села Камень-Рыболов, при обгоне она выехала на встречную полосу и столкнулась там с Toyota Crown Majesta.

В первом автомобиле, помимо водителя, также находились двое детей — мальчик 7 лет и девочка 12 лет, а также 34-летний мужчина. Все четверо доставлены в больницу. Водитель второго автомобиля, 43-летний мужчина, скончался в результате полученных травм.

По данным полиции, стаж вождения женщины, управлявшей Toyota Land Cruiser, составляет шесть лет. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее сообщалось, что в Москве на Алтуфьевском шоссе четырехлетняя девочка попала под машину такси на переходе. В момент ДТП ребенок находился в коляске, мама девочки самостоятельно обратилась за помощью к врачам.

Также стало известно, что в подмосковном Воскресенске два человека погибли и трое пострадали в результате аварии с участием пяти машин. ДТП произошло на трассе А-108 28 декабря, примерно в 10:05 мск. По данным МВД, водитель, управлявший автомобилем марки МАЗ, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.