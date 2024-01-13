Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении маршрутки и фуры Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб, еще четверо пострадали в аварии с участием пассажирского ПАЗа и грузовика в Свердловской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции. На месте ЧП работают экстренные службы.

На 232-м км автодороги Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и грузового автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что движение транспорта на данном участке трассы не ограничено, инспекторы ДПС помогают автомобилистам в объезде места аварии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Новосибирске 13 января маршрутный автобус, в котором находились шесть человек, столкнулся со стоящим на проспекте грузовым автомобилем. Предварительно сообщалось о двух пострадавших в салоне общественного транспорта.

Ранее на Ставрополье произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Водитель пассажирской «Газели» при повороте налево не пропустил встречный транспорт и столкнулся с КамАЗом. Жертвами аварии стали восемь человек — водитель и семь пассажиров маршрутки.