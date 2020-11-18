Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП в Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/1fb2427c-298b-11eb-ade4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный телеграм-канал правительства Ленобласти

В Лодейнопольском районе Ленинградской области произошло ДТП со смертельным исходом. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

Жертвой происшествия стал один человек. Также изначально сообщалось о шести пострадавших, однако позже их число увеличилось до 12. Один из них находится в реанимации. Всего в автобусе находилось 15 пассажиров.

По предварительной информации, в 10:32 на Железнодорожной улице мужчина 1981 года рождения, управляя грузовым автомобилем «ДАФ», совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1973 года рождения. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, — цитирует «КП — Санкт-Петербург» сообщение пресс-службы регионального правительства.

Стоит отметить, что накануне в Ленинградской области были обильные снегопады, движение оказалось затруднено. По свидетельствам очевидцев, автобус должен был поворачивать, а двигавшийся в обратном направлении большегруз был обязан уступать дорогу. Однако водитель фуры не справился с управлением на заснеженной дороге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Иваново водитель легкового автомобиля сбил двух человек. Оба пострадавших получили сотрясение мозга.