Очевидица рассказала о первых минутах после атаки на Севастополь Очевидица: в Севастополе раненый спасатель координировал эвакуацию на пляже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе раненый спасатель координировал эвакуацию на пляже, рассказала NEWS.ru очевидица атаки украинской армии Екатерина. По ее словам, мужчина получил травму головы, но продолжал оказывать помощь и направлял людей в безопасное место.

Нет сил и желания описывать весь этот ужас. Я лишь хочу выразить благодарность одному из спасателей. Он был ранен в голову, но помогал людям укрыться. В одном из помещений был подвал, он показывал всем дорогу туда. Мы пострадали, но выжили, наверное, только благодаря ему, — сказала Екатерина.

Минздрав России сообщил, что в результате обстрела Севастополя ранения и травмы получили 124 человека. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов уточнил, что среди раненых — 27 детей. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в свою очередь рассказала, что пятеро несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. За жизни детей борются врачи.

Свидетели атаки ВСУ сняли первые минуты трагедии. На опубликованном ролике видно, как люди в пляжной одежде бегом выносят пострадавших на импровизированных носилках из лежанок. Раненых они оставляли у дороги, чтобы передать каретам скорой помощи. На тот момент одна из машин с медиками уже забрала нескольких пострадавших.