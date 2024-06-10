Очевидица раскрыла причины взрыва во Дворце искусств в Иваново Пожар на крыше Дворца искусств в Иваново случился из-за взрыва газового баллона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на крыше Дворца искусств в Иваново произошел из-за взрыва газового баллона, рассказала NEWS.ru очевидица произошедшего. Собеседница издания подчеркнула, что громкие звуки были слышны из дома. По ее словам, людей возле центрального входа в этот момент не было. Женщина предположила, что пострадать мог кто-то из сотрудников театра.

Мы услышали взрыв из дома. После сразу выглянули в окно, пошел дым и вспышки огня. Звуки взрывов продолжались, думаю, связаны с огнем и сильной копотью. Взорвался газовый баллон. Людей возле центрального входа не было. Думаю, мог пострадать только кто-то из сотрудников театра, — рассказала собеседница издания.

Пожар во Дворце искусств произошел днем 10 июня. Известно, что в это время на крыше велись ремонтные работы. Прохожие при этом не пострадали. О раненых среди рабочих не сообщалось.

Ранее на севере Москвы в автосалоне на улице Башиловской произошел пожар. По предварительным данным, огонь охватил 200 квадратных метров. Отмечается, что пламя распространялось очень быстро. На опубликованных кадрах можно было заметить черные клубы дыма. Дым от пожара распространился по всему району, его было видно за километры от места происшествия.