«Очень страшно»: очевидица сообщила о тряске при ударе по дому в Белгороде Жительница Белгорода сообщила о сильной тряске в момент прилета по многоэтажке

Фото: t.me/mchs_official*

В момент прилета украинского снаряда по многоэтажному дому в Белгороде, где произошло обрушение подъезда, была сильная тряска и запах дыма, сообщает Telegram-канал «Белгород-медиа» со ссылкой на местную жительницу. По словам очевидицы, под завалами есть дети и пожилые женщины. Она осталась на месте происшествия, чтобы помогать до приезда скорой помощи.

Прилетело очень сильно, очень страшно. <...> Тряслось все абсолютно, [стоял] запах газа, запах дыма. Там есть дети, там есть пожилые женщины, [им] нужна помощь, — рассказала жительница Белгорода.

Ранее СМИ сообщали, что после обрушения части жилого многоэтажного дома в Белгороде под завалами оказался пожилой мужчина. Он зовет на помощь. Дочь мужчины узнала его голос, он проживал в квартире на первом этаже в рухнувшем подъезде. Спасателям пока не удалось добраться до пострадавшего.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что на месте обрушения многоквартирного дома в Белгороде работают бригады спасателей МЧС. Территория вокруг здания была оцеплена. По словам Гладкова, пока не было обнаружено ни одного погибшего, травмы получили 19 человек.