Очевидец сообщил о пострадавших при пожаре на складе Wildberries Mash: при пожаре на складе Wildberries в Шушарах есть пострадавшие

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Очевидец и сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал Telegram-каналу Mash, что в результате крупного пожара на территории комплекса есть пострадавшие. По его словам, эвакуация работников проходила в сильной давке, а в момент возгорания в здании находилось минимум 1200 человек.

Работник склада, слова которого приводит Mash, добавил, что в одном из помещений специально закрыли ворота, через которые люди могли покинуть горящий склад. По его словам, это сделали, чтобы огонь не распространился дальше, поэтому сотрудникам пришлось уходить через маленькую дверь, передает канал.

Очевидец также предположил, что причиной возгорания могла быть проводка. Он объяснил, что около 04:00 на складе появился специфический запах гари, а потом сработала пожарная тревога, но ее просто отключили.

Другой сотрудник склада рассказал Zvezdanews, что пожар мог начаться с курилки. По его словам, огонь распространялся очень быстро, так как в помещении хранилось огромное количество картонных коробок.

По информации издания, склад выгорел полностью менее чем за два часа. Сотрудник уточнил, что оповещение о пожаре пришло на персональные компьютеры. По его словам, там было сказано, что тревога не учебная, поэтому он сразу пошел к выходу. Двери оказались заблокированы автомобилями, однако ситуация быстро разрешилась и эвакуация была проведена оперативно, отметил собеседник издания.