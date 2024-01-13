Очевидец рассказал, с чего начался пожар на складе Wildberries в Шушарах Пожар на складе Wildberries в Шушарах начался из-заискрившегося подъемника

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Возгорание на складе Wildberries в Шушарах произошло из-за заискрившегося лифта-подъемника, рассказал очевидец Александр 78.ru. По его словам, одна из искр попала на товар, затем занявшееся пламя за считаные минуты перекинулось на вещи, игрушки и картон.

Лифт, который поднимал сетки с товаром, во время подъема заискрился, искра попала на товар. Первая башня разгорелась за считаные минуты, потом огонь перекинулся дальше, — уточнил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что возгорание на складе могло произойти из-за неисправной проводки. Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки. Остальные склады компании работают в штатном режиме.

Склад онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах загорелся утром 13 января. Около 11:15 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 70 тысяч квадратных метров. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад с высоты запечатлели на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург.