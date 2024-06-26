Очевидец рассказал об обстановке на месте сошедшего с рельсов поезда в Коми Местные жители выезжают на помощь пострадавшим при сходе с рельсов поезда в Коми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди выезжают на помощь пострадавшим при сходе с рельсов поезда в Коми, рассказал в беседе с NEWS.ru местный житель Иван. Он вспомнил, что три года назад уже было похожее происшествие.

В этой местности рядом протекают реки. Года три назад уже был подобный случай, но не на столько масштабно, был грузовой состав. Размывает грунт, поезда сходят с рельсов. Сейчас жители ближнего городка собираются ехать помогать пострадавшим, все кооперируемся. Переживаем, что медиков не хватит, — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. У четверых пострадавших зафиксированы легкие ушибы, а характер травм еще восьми человек уточняется. В результате ЧП погибших нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после произошедшего. В ведомстве подтвердили отсутствие жертв. Предварительная причина происшествия — размыв железнодорожной насыпи.

По предварительным данным, с рельсов сошли девять вагонов поезда. Также РЖД в своем Telegram-канале сообщили, что к месту аварии направлены сотрудники оперативных служб, оказывается помощь пассажирам. Движение поездов на данном участке приостановлено.