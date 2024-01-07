Очевидец рассказал о «заварушке» после подрыва гранаты в кальянной Житель Домодедово рассказал о шумной драке после подрыва гранаты в кальянной

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

После подрыва гранаты в кальянной в подмосковном Домодедово на улице между посетителями заведения началась драка, рассказал очевидец. Он назвал произошедшее «заварушкой» в ходе которой участники конфликта громко кричали, передает Telegram-канал «Вести. Дежурная Часть».

Прогремел то ли взрыв, то ли выстрел. Заварушка была. Потом один из мужчин убежал в другую сторону, раздетый, — сказал житель Домодедово.

Спустя несколько часов после инцидента правоохранители задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в подрыве боеприпаса. Выяснилось, что он привел в действие взрывное устройство после ссоры с одним из посетителей бара.

По неподтвержденной информации утром 7 января в кальянную зашел агрессивно настроенный мужчина, в руках которого были пистолет и граната. Гость заведения стал угрожать присутствующим. Почти на протяжении часа люди пытались успокоить его, за это время почти всех присутствующих вывели из помещения. В какой-то момент один из гостей кинулся на вооруженного мужчину, после чего тот дернул чеку и бросил гранату.

Известно, что задержанный ранее был судим. По данным областного ГУ МВД, в результате происшествия в баре пострадали два человека. Ранее сообщалось о четверых потерпевших.