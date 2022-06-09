Очевидец рассказал о взрыве в многоквартирном доме Ставрополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ

На втором этаже многоквартирного дома в Ставрополе произошел взрыв газа. Очевидец Артем в беседе с «360» рассказал, что сначала жильцы дома решили, что с одной из квартир упал балкон.

Думали, балкон упал. Выходим и видим, что все окна выбиты, стекла повсюду. Собираются люди, приехали МЧС, полиция. Поняли, что рванул газ, — рассказал местный житель.

Прибывшие на место происшествия оперативные службы эвакуировали около 50 жильцов. На опубликованных кадрах видно, что в результате взрыва в квартирах выбило стекла и оконную раму. Заместитель начальника МЧС по Ставропольскому краю Вадим Сергеевич добавил, что от последствий хлопка пострадали шесть находящихся рядом автомобилей, однако несущие конструкции дома не были нарушены.

Пострадавшая хозяйка квартиры доставлена в районную больницу № 4 города Ставрополь, — добавил Сергеевич.

Ранее взрыв газа произошёл в жилом доме в подмосковных Мытищах. В результате один человек погиб и ещё два пострадали. По факту произошедшего проводится проверка.