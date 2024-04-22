Очевидец: жительницу Дмитрова спасли из горящей квартиры с помощью пледа Очевидец рассказал о спасении женщины и кота из горящего дома в Дмитрове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители подмосковного Дмитрова спасли женщину и ее кота из горящей квартиры. Подробности NEWS.ru сообщил очевидец происшествия. По его словам, для спасения женщины под окнами горящей квартиры растянули плед.

Горела квартира на Космонавтов, 41. Девушка начала кричать, звать на помощь. Очевидцы быстро спохватились, кто-то принес с дома плед и его растянули, чтобы она спрыгнула. Прыгала она с четвертного этажа, сильно ударилась спиной. В итоге ее скорая увезла, потом уже приехали пожарные и все потушили, — рассказал очевидец.

По данным Telegram-канала Mash, у пострадавшей подозрение на перелом позвоночника, так как она ударилась о землю. Канал опубликовал видео с места происшествия.

Ранее мощный пожар разгорелся на ферме в населенном пункте Вязовка Республики Башкирия. Площадь возгорания превысила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли почти 140 животных, среди которых были овцы, телята и куры. Пострадал один мужчина, он получил ожог руки. По предварительной версии, причиной пожара мог стать автомобильный аккумулятор, оставленный без присмотра на зарядке.