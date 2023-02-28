Очевидец услышал «шум беспилотников» перед взрывами на базе «Роснефти» Очевидец рассказал о «шуме беспилотников» перед взрывами на базе «Роснефти» в Туапсе

Фото: Социальные сети

Житель Туапсе рассказал NEWS.ru, что взрывам на базе «Роснефти» предшествовал «шум беспилотников». По его словам, сначала он услышал громкие звуки, затем ему показалось, что началось землетрясение.

Перед взрывами услышал шум беспилотников. Если бы попали в аммиак или водород, то Туапсе бы не стало. Бабахнуло, а потом начало трясти. Я думал, что землетрясение, — рассказал очевидец.

По его словам, возгорание тушили несколько часов, однако эвакуации не было. Собеседник отметил, что нефтяные резервуары, расположенные на базе, остались целыми.

28 февраля на нефтебазе в Туапсе произошел пожар. Глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале написал, что возгорание произошло в хозпостройке.

По данным пресс-службы МЧС Кубани, сообщение о пожаре поступило в 02:15. Спустя 15 минут его удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, а в 03:00 — полностью потушить. В тушении огня задействовали 32 человека и 11 единиц техники.

Telegram-канал Baza писал, что нефтебазу в Туапсе атаковали беспилотники с взрывчаткой. По информации канала, они повредили здание бойлерной. Baza пишет, что в результате ударов была повреждена система теплоснабжения столовой. Минобороны информацию не комментировало.

Ранее украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Ракета упала вблизи нефтеперегонной станции «Новозыбково».