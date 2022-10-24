Очевидец рассказал о пожаре после падения Су-30 в Иркутске

Фото: vk.com/onlirk/Global Look Press

Иркутск

Один из очевидцев крушения военного самолета Су-30 в Иркутске рассказал РЕН ТВ о пожаре, возникшем на месте катастрофы. По словам мужчины, он поспешил к месту происшествия, поскольку в опасном районе мог находиться его ребенок, гостивший у бабушки с дедушкой.

Очевидец пояснил, что в момент происшествия находился на остановке общественного транспорта. Он услышал гул и увидел хвост падавшего самолета, а затем — дым.

Я подбежал, все горело. Народ стоял, и пожарная проехать не могла. Забежал к себе домой. Никого не было, к счастью: в магазин уехали. Издалека непонятно было, какой именно дом. А мысли всякие в этот момент, — рассказал очевидец.

23 октября Су-30 рухнул на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. В результате катастрофы погибли оба пилота, на земле жертв и пострадавших нет. Самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Незадолго до катастрофы летчики перестали выходить на связь. Есть предположение, что они могли погибнуть еще в воздухе. Майор ВВС Андрей Красноперов высказал версию о том, что пилоты могли уснуть за штурвалом из-за кислородного голодания, возникшего по причине сбоя системы питания чистым кислородом.