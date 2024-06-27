Очевидец восстановил хронологию атаки ВСУ на пляж в Севастополе Очевидец: от хлопков до разрыва кассет в Севастополе прошло всего 45 секунд

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Владелец кафе на севастопольском пляже «Учкуевка» по имени Александр рассказал РИА Новости о событиях в день атаки ВСУ 23 июня. По его словам, пляж атаковали пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS в 12:15. Ракеты несли кассетные боевые части.

Очевидец отметил, что примерно в полдень пришел открывать кафе вместе с сыном. Жители Севастополя привыкли к учениям, но никаких оповещений в этот раз не было.

Люди спокойно лежали, когда в 12:15 послышались хлопки. Между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего секунд 45, — рассказал Александр.

Мужчина добавил, что в 12:30 на пляж уже приехали сотрудники ГАИ, МЧС и медики. Эвакуация была завершена к 13:15.

Министерство обороны России ранее сообщало, что четыре ракеты ATACMS, выпущенные ВСУ по Севастополю 23 июня, были сбиты средствами противовоздушной обороны. Еще одна сдетонировала над городом.

В ведомстве также заявили, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.