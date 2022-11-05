Очевидец рассказал, как люди спасались из пожара в Костроме Очевидец пожара в Костроме: пытаясь спастись, люди выбивали окна и бросались под колеса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди выбивали окна и бросались под машины, пытаясь спастись из пожара в кафе «Полигон» в Костроме, рассказал Lenta.ru очевидец ЧП. По его словам, основной выход из клуба был затруднен, поскольку там находятся турникеты.

Основной выход там ужасный. Вроде были запасные выходы, но они за закрытой решеткой. Люди выбивали стекла в здании и напуганные бросались под колеса. Они кричали, — сообщил он.

По последним данным, число погибших в результате пожара в Костроме увеличилось до 15. По словам губернатора региона Сергея Ситникова, еще пять человек получили травмы.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело.

В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники. По данным СМИ, пожару предшествовала массовая драка между посетителями, в ходе которой один из них выстрелил сигнальной ракетницей и сбежал. Официальных подтверждений этой версии в настоящий момент нет.