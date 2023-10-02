Очевидица раскрыла подробности о состоянии выпрыгнувших из окна школьников Очевидец: выпрыгнувшие из окна школьники в Ульяновске получили переломы и ушибы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ульяновске во время срабатывания пожарной сигнализации в школе начали проводить эвакуацию, в пятом классе возникла давка и несколько учеников выпрыгнули в окно, рассказала NEWS.ru очевидица событий. По ее словам, она не слышала ученика, якобы выбежавшего в коридор и поднявшего панику криками о теракте.

Сработала пожарная сигнализация, в этот момент начали всех эвакуировать. Говорят, что кто-то выбежал в коридор и начал кричать про теракт, но я такого не слышала. <...> У девочки из пятого класса перелом ноги, и еще она спиной ударилась. Еще у одного мальчика перелом, и у второго травмы. <...> Их сейчас увезли в больницу. Во время сигнализации еще свет выключился, но через некоторое время включился снова, — рассказала очевидица.

Собеседница добавила, что учителя вызвали пострадавшим скорую помощь. На место также прибыла полиция.

По данным СМИ, пожарная сигнализация сработала в ульяновской школе № 64 во время урока. Предположительно, причиной стало короткое замыкание. Также утверждалось, что паника могла возникнуть из-за школьника, который после срабатывания сигнализации выбежал в коридор и начал кричать о теракте. Сообщалось, что двое выпрыгнувших в окно учеников получили переломы и были госпитализированы, еще один отделался ушибом.