Очевидица раскрыла подробности ДТП со сбитой бабушкой и ее внуком В Новотроицке молодой водитель сбил пенсионерку с внуком на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После ДТП на Советской улице в Новотроицке пожилую женщину накрыли простыней, а мальчик быстро пришел в себя, рассказала NEWS.ru одна из жительниц города, ставшая свидетельницей происшествия. По ее словам, до столкновения водитель двигался на высокой скорости, а экстренные службы приехали на место происшествия через пять минут после ДТП.

Как отметила девушка, во время происшествия она сидела на занятиях в колледже, в какой-то момент решила посмотреть в окно — в это время по дороге на высокой скорости двигался легковой автомобиль. Спустя считаные мгновения раздался очень резкий звук торможения и громкий шум.

Все побежали к окну посмотреть, что произошло. Водитель сбил бабушку и внука на пешеходном переходе. Через минут пять приехала полиция, а следом скорая. Водитель был очень молодой на вид парень. Мальчик быстро пришел в себя и громко плакал, а бабушку накрыли простыней, мы не знаем точно, жива она или нет, — пояснила она.

По данным NTSK.RU, пенсионерка 1952 года рождения вместе с внуком 2010 года рождения пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем машины находился 22-летний молодой человек, сейчас он дает показания. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.

Ранее в селе Берендеево Ярославской области скорый поезд столкнулся с рейсовым автобусом. По предварительным данным, в результате происшествия погибли семь человек.