Очевидец раскрыл причину сожжения мужчины в Нижегородской области Очевидец: жителя Нижегородской области могли сжечь за избиение матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Горбатово в Нижегородской области рассказал NEWS.ru, за что могли сжечь его соседа. По словам очевидца, погибший был хорошо знаком с предполагаемым убийцей: накануне сожженный мужчина избил свою мать.

Они приятели, оба сидели. Поджигатель — за убийство, погибший — за кражу. Вдвоем любили выпить. Накануне сожженный мужчина избил свою мать. Наверное, приятель за это и сжег его. Рано или поздно чем-то подобным это должно было кончиться, — заявил житель Горбатово.

В Нижегородской области по подозрению в избиении и сожжении мужчины были арестованы два человека. По версии следствия, подозреваемые в марте 2024 года возле дома на улице Ломоносова в Горбатово в ходе ссоры избили 36-летнего потерпевшего, облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Мужчину с ожогами доставили в медучреждение, но там пострадавший скончался.

Ранее ГУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что в Красноярском крае был задержан 48-летний житель села Малая Камала Рыбинского района, который поджег бытовое помещение с тремя работниками лесозаготовки. Однако рабочим удалось выбраться из горящей постройки. Злоумышленник после поджога попытался скрыться, но его задержали в охотничьем домике всего в 10 километрах от места происшествия.