Очевидец раскрыл подробности задержания лидера секты в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/8ec718ea-fcc2-11ea-9090-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Депутат совета Черемшанского сельского поселения Василий Пацевич стал очевидцем задержания лидера секты «Церковь последнего завета» Виссариона (Сергея Торопа) и его последователей. Парламентарий рассказал, что за виссарионовцами прилетели четыре вертолёта.

Пацевич сообщил телеканалу «360», что силовики, высадившись из воздушного транспорта, сразу оцепили территорию «Обители рассвета» — поселения, основанного сектантами. В операции также участвовали люди в штатском, свои действия они никак не комментировали.

Через оцепление можно было видеть, что какой-то диалог происходил. Потом двоих человек посадили в вертолёт, — сказал Пацевич.

Одним из двоих, вероятно, был Тороп. После этого, по словам депутата, задержали ещё примерно шесть мужчин. К «Обители рассвета» подъехала колонна автотехники, включающая автозаки и военные грузовики. Местные жители реагировали на события спокойно, никаких провокаций не было. Впоследствии они рассказали, что в районе задержания были проблемы с мобильной связью и Интернетом. Пацевич уточнил, что поселение сектантов официально является микрорайоном посёлка Жаровск Курагинского района Красноярского края.

Операция по задержанию сектантов прошла утром 22 сентября, передавал NEWS.ru. По некоторым данным, всем задержанным предъявлено обвинение в хранении оружия и создании организации, нарушающей права человека.

Бывший слесарь и полицейский Тороп организовал секту «Церковь последнего завета» и стал именовать себя Виссарионом в начале 1990-х голов. В 1995 году последователи Торопа основали поселение на берегу озера Тиберкуль в Красноярском крае. Сектанты считают Виссариона воплощением Иисуса Христа. Членам движения запрещено курить, пить спиртное и пользоваться деньгами, они живут за счёт натурального хозяйства.