Очевидец раскрыл подробности стрельбы у ночного клуба в Улан-Удэ Очевидец: у ночного клуба в Улан-Удэ впервые произошла стрельба

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина стал очевидцем стрельбы возле ночного клуба на Сахьяновой улице в Улан-Удэ. Источник NEWS.ru рассказал, что он проезжал мимо и увидел, как из одного здания выбежала толпа неизвестных. По его словам, у одного или двух было при себе оружие, еще один парень был с битой. В итоге началась перестрелка.

Я быстро дал по газам и уехал оттуда. Потом позвонил в полицию. Там есть ночной клуб, так что о драках и потасовках частенько пишут, а вот стрельба была впервые, — сказал мужчина.

Ранее в Сети появились кадры с места произошедшего инцидента. На них были слышны выстрелы и видно, как мужчина падает на асфальт. Пострадавший рассказал, что его обстреляли из травматического оружия. Одна из пуль попала в область груди. Он показал на камеру заклеенную рану.

В пресс-службе прокуратуры Бурятии подтвердили, что в результате стрельбы пострадал один человек. Там начали проверку. Инцидент, согласно информации ведомства, произошел после словесной перепалки около дома № 9 по улице Сахьяновой.

Также сообщалось о стрельбе в Балашихе. В городе убили местного предпринимателя. По предварительным данным, 60-летний бизнесмен получил около пяти огнестрельных выстрелов в упор, от полученных травм он скончался на месте. Личность подозреваемого пока неизвестна.