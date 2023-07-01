Очевидец раскрыл подробности смерти прокурора Чувашии Медики и спасатели оперативно оказывали помощь погибшему при заплыве в Чувашии прокурору

Фото: cap.ru

Прокурор Андрей Фомин

Помощь погибшему на соревнованиях по плаванию в Чувашии прокурору Андрею Фомину оказали оперативно, но попытки медиков оказались тщетными, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидца. Реанимобиль и скорая помощь подъехали к месту ЧП быстро.

Очень долго пытались спасти, но потом сказали, что не смогли, — рассказал свидетель событий.

Фомин сегодня участвовал в заплыве Chebswim по Волге. ЧП произошло примерно в 13:00. Организаторы сообщили о наличии медсправок у всех участников соревнований и пройденном осмотре. Известно, что Фомин ежегодно участвовал в заплыве через Волгу. В этом году он планировал проплыть по реке 2200 метров.

17 июня в Самаре во время соревнований по триатлону скончался 37-летний спортсмен. Мужчина не выплыл из Волги во время заплыва на 1,93 километра. Организаторы соревнований IronStar подтвердили факт ЧП. Они отметили, что погибший атлет уже имел опыт участия в подобных соревнованиях.