Очевидец раскрыл детали стрельбы в подмосковном Дрожжино Очевидец стрельбы в Дрожжино рассказал, что преступник был пьян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидец стрельбы в подмосковном поселке Дрожжино по имени Дмитрий рассказал NEWS.ru, что злоумышленник был очень сильно пьян, и, вероятно, не знал, что делает. По его словам, он находился буквально напротив окна стрелявшего. Дмитрий помог пассажирам укрыться за автобусом. Он уточнил, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет, однако повреждения получили два автобуса.

Шел на остановку. Услышал хлопки, я не обратил внимания, только потом уже понял что это выстрелы были. Стал высматривать его в окнах, так как он спрятался. Потом он вылез, на шестом этаже из балкона с пистолетом в руках. Я попросил пассажиров стоящих на остановке укрыться за автобусом. На него стали орать снизу, и он, вроде, понял, что натворил. <...> Два автобуса пострадало, по людям не попал слава богу. Видно было даже снизу, что он (стрелявший. — NEWS.ru) очень сильно пьян. Он ничего не говорил, — сказал очевидец.

О стрельбе в Дрожжино стало известно утром 29 декабря. По словам водителя автобуса, мужчина стрелял из пневматической винтовки, из-за чего у транспорта были разбиты стекла. По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома и угрожал ружьем полицейскому в Нюрбинском районе Якутии. Несколько выстрелов 38-летний местный житель произвел в воздух, а затем заперся в своей квартире с женой и малолетним ребенком. В результате происшествия пострадавших нет. На данный момент дебошир задержан, он помещен в ИВС. На него заведено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Оружие и патроны изъяты.