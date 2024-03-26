Очевидец отверг связь поножовщины во Фрязино с терактом в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Напавший с ножом на двух посетителей компьютерного клуба в подмосковном городе Фрязино не посещал это заведение раньше, рассказал NEWS.ru владелец клуба Ярослав. По его словам, есть видео, на котором видно, что перед этим нападавший заходил в бар, однако не похоже, что он находился в состоянии опьянения. А другой человек, ставший очевидцем, опроверг связь с терактом в «Крокус Сити Холле».

У компьютерного клуба он увидел ребят нерусской национальности, начал что-то кричать, потом подбежал с ножом. Одного из этих ребят он попытался пырнуть, но тот уклонился. У него была ранена только рука. После он (нападавший. — NEWS.ru) уже забежал в сам клуб, увидел подростка тоже нерусской национальности и попытался порезать его, попал в лопатку, — сообщил владелец клуба.

По словам предпринимателя, после удара подросток оттолкнул его, началась борьба, впоследствии тот вскочил и убежал. Сразу после инцидента администраторы клуба вызвали скорую и полицию, прибывшие на место медики оказали пострадавшим первую помощь, рассказал он.

Мужчина был совершенно неадекватный, агрессивный. Но не было похоже, что он пьян или под веществами, — отметил владелец клуба.

Еще один молодой человек, ставший очевидцем произошедшего, опроверг слова владельца клуба, что в действиях нападавшего был мотив национальной вражды. По его словам, это не имело связи с терактом в «Крокусе», в совершении которого обвинили четырех уроженцев Таджикистана.

Метрах в ста от клуба у нас есть скейт-парк, мы уехали оттуда буквально за пару минут до этого происшествия. Это неправда, что мужчина кидался только на людей неславянской внешности из-за событий в «Крокусе». Это бред. Он ходил и кидался на всех подряд, — сказал очевидец.

Ранее СМИ опубликовали видео с кадрами нападения. На них видно, как мужчина в капюшоне напал с ножом на двух человек у входа в компьютерный клуб на улице Школьной. Подмосковное МВД сообщило, что ранения получили два человека 2002 и 2008 годов рождения.