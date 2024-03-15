Полуголый мужчина избил прохожего обухом топора в Абакане В Абакане задержан напавший на мужчину с топором

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Абакане мужчина с топором напал на человека, сообщает пресс-служба МВД Хакасии. Момент нападения был заснят очевидцами происшествия. Сейчас подозреваемый задержан.

Мужчина был задержан в одной из съемных квартир. В момент задержания в квартире находились двое малолетних детей, сам гражданин находился в неадекватном состоянии, — сообщили в УМВД.

Пострадавшего доставили в Абаканскую межрайонную клиническую больницу. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным Telegram-канала Baza, у пострадавшего диагностирован ушиб мозга и перелом теменной кости. По словам очевидцев, еще один человек получил резаные раны.

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