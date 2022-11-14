Очевидцы сообщили о стрельбе у дома напавшего на полицейских в Цибанобалке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Цибанобалка Краснодарского края, где местный житель Олег Лысаков напал на двух полицейских с ножом и забаррикадировался дома, прозвучали звуки стрельбы, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По предварительным данным, мужчина не предъявил никаких требований и не захватил заложников.

Ранее Kub Mash сообщил, что полицейские пришли с проверкой к Лысакову, который является злостным неплательщиком за коммунальные услуги. Силовики, предположительно, собирались отключить газ и электричество за накопившиеся долги. Но как только входная дверь открылась, мужчина с ножом сначала ударил в руку одного участкового, а затем и другого — в ногу.

До этого сообщалось, что пьяный дебошир напал на женщин-полицейских в отделении МВД Обнинска. Усмирить нападавшего удалось только при помощи трех других полицейских. Уточнялось, что мужчина — рецидивист и ранее уже привлекался к ответственности.