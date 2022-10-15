В Белгородской области в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с украинской стороны совершен обстрел, во время которого один из снарядов попал в нефтебазу. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе, — сообщил Гладков.

Очевидцы в социальных сетях ранее сообщили, что в небе над Белгородской областью появился белый и черный дым. Жители региона предположили, что это следы работы системы противовоздушной обороны. Министерство обороны России не комментировало информацию.

Кроме того, Гладков отметил, что несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино. По его словам, сегодня, 15 октября, прилетело 14 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

Белгородская область за последнюю неделю неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. 13 октября в результате атаки пострадала многоэтажка в центре региона, был разрушен пограничный пункт в Шебекино, а в одном из поселков произошел взрыв на складе боеприпасов.

14 октября Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция «Дубовое», после чего часть города осталась без света. Днем 15 октября электроснабжение было полностью восстановлено после ликвидации пожара. В первую очередь специалисты обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, а после наладили подачу электричества бытовым потребителям.