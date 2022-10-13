Очевидцы сообщили о попадании ракеты в жилой дом в Белгороде

Фото: Телеграм канал Вячеслава Гладкова

Жители Белгорода сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ часть ракеты попала в жилой дом на улице Губкина. Мэр города Антон Иванов в своем Telegram-канале подтвердил сообщения о повреждении дома и заявил, что выехал на место происшествия. Также он добавил, что над городом сработала система ПВО. Очевидцы опубликовали в Сети видео и фото с последствиями обстрела.

Сегодня снова сработала ПВО. Есть повреждения в доме на улице Губкина, 42г. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать, — заявил Иванов.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры с обломками ракет, якобы применявшихся ВСУ для удара по Белгородской области 12 октября. По словам журналистов, на фотографиях видна маркировка, характерная для американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Минобороны России не подтвердило информацию об ударах и использовании ВСУ данного типа снарядов.